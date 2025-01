Iodonna.it - Lo show va in onda da Piazza San Marco con la conduzione di Michelle Hunziker e la partecipazione di ospiti speciali: Il Volo e Patty Pravo

Leggi su Iodonna.it

I concerti targati Mediaset in occasione delle festività natalizie non sono ancora conclusi. Dopo Il– Natale ad Agrigento e il Concerto di Natale 2024, stasera alle 21.45 circa su Canale 5 arriva Pooh – Noi amici per sempre. Oltre tre ore di grande musica, in cui la band ripercorrerà la propria carriera. Alla. L’omaggio dei Pooh a Toto Cutugno all’Arena di Verona X Leggi anche › “Ballando con le stelle 2023”, secpuntata: i Pooh Ballerini per una notte Pooh – Noi amici per sempre, il concerto stasera su Canale 5Loandrà in scena daSan, a Venezia.