Kieran Culkin ha raccontato un divertente aneddoto su Mark Ruffalo e della marijuana

, star di “A Real Pain” e “Succession”, ha ammesso di aver scambiato una canna di scena con una con veraquando è stato scelto per una produzione teatrale insieme anel 2000. “Avevo 17 anni ed ero stupido“, ha dettoin una nuova intervista con il The Guardian. “Ero tipo, ‘Pensavo che fosse uno scherzo bello. Sono stupido. Oh mio Dio, mi dispiace tanto’. Ma in realtà, gli è piaciuto.mi disse, ‘Non fumo erba da 10 anni. La seconda metà sarà molto’. C’era quest’altra attrice che non aveva mai fumato erba in vita sua. Lei dice, ‘È questo che significa essere fatti? È adorabile’. E poi entra Phyllis Newman e dice, ‘Non fumo erba dagli anni ’60. Grazie, tesoro’“.All’epocae i loro co-protagonisti erano presenti nella produzionePlaywright Horizons dell’opera teatrale di James Lapine “The Moment When“.