Biccy.it - Ilary Blasi tornerà a condurre L’Isola dei Famosi? La sua risposta

Leggi su Biccy.it

Il prossimo 9 gennaio su Netflix uscirà il nuovo documentario die proprio in questi giorni la conduttrice sta rilasciando una serie di interviste promozionali. Al Fatto Quotidiano, a domanda diretta sein tv per la nuova edizione dedeio per un nuovo format, ha risposto picche. “No, per adesso non torno in tv. Mi rivedrete in tv, ma su Netflix dal 9 gennaio“.La nuova passione disono i viaggi, incompatibili con un eventuale programma televisivo che dura mesi. “Un nuovo aspetto di me? I viaggi, perché non avevo tantissimo tempo prima, poi con i bambini piccoli. Quindi in questa mia nuova fase voglio vedere tutti i posti che avevo messo sulla mia lista personale“. In merito al suo rapporto con Bastian, invece, ha aggiunto: “Io ho dato a lui ho dato un casino! Un macello! L’ho rovinato con tutti i paparazzi, dietro.