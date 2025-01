Liberoquotidiano.it - "Questa cosa mi fa inc...": Affari Tuoi, tempesta su Daniela dopo la puntata, volano insulti

Adè la serata di. La concorrente gioca una partita perfetta ma si perde sul finale. E Stefano De Martino non può far altro che arrendersi a veder sfumare la prima maxi vincita del 2025 nellaandata in onda giovedì 2 gennaio. Infatti la concorrente non sbaglia un colpo ma quando arriva al finale di partita con diversi pacchi rossi ancora in gioco ecco che perde la calma e si fa soffiare dal dottore i 300.000 euro portandosene a casa comunque ben 75.000. Ha infatti accettato un'offerta molto generosa da parte del dottore. Un attimola fine dellain tanti su X hanno però puntato il dito controper la sua disperazione a fine partita. Infatti in tanti non hanno gradito la reazione della concorrente che ha comunque portato a casa 75.000 euro. "Il dottore ha giocato bene da una parte perché ha risparmiato ma malissimo dal momento che sull'offerta da 75 k con soli 20 k oltre ai 300 mila era lampante che loro avessero i 300 mila peccato con un po più di coraggio si erano portate a casa il colpo grosso", tuona un utente.