In Italia sale la pressione fiscale e frena la propensione al risparmio: i dati dell'Istat

Tra luglio e settembre 2024 lainè stata pari al 40,5%, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il rapporto trae Pil, invece, si è assestato a quota 39,6%, in crescita di 0,9 punti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo certifica l’Istat, che oggi, venerdì 3 gennaio 2025, ha diffuso isul conto trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche relativi al terzo trimestre 2024.Nel terzo trimestre dell’anno il reddito disponibile delle famigliene è salito dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell’1,6%.“Il potere d’acquisto delle famiglie, pur segnando uno sviluppo più contenuto rispetto ai periodi precedenti, risulta in crescita per il settimo trimestre consecutivo”, osserva l’Istituto nazionale di statistica.