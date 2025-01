Nerdpool.it - 7 film di Stephen King che lui stesso ha detestato

Non tutte le trasposizioni cinematografiche delle opere di un autore amato possono essere vincenti, specialmente quando si tratta di, lo scrittore più adattato al cinema dopo Shakespeare. E mentre Shakespeare non è in giro per commentare la qualità delle trasposizioni delle sue opere,è vivo e vegeto. E, spesso, non esita a dire la sua.sa come promuovere i suoi progetti, ma sa anche essere sincero. Per questo, quando untratto da una sua opera non soddisfa le sue aspettative, non si trattiene dal dirlo. E, il più delle volte, i suoi commenti sono sia divertenti che pertinenti.Di seguito, alcune delle trasposizioni cinematografiche che hanno deluso lo scrittore, indipendentemente da quanto i fan possano averle apprezzate.La torre nera (2017)Sony Pictures ReleasingLoanno in cui IT sbancò al botteghino, La torre nera fece un clamoroso flop.