Quotidiano.net - Helena contro Shaila: insulti e rissa sfiorata al Grande Fratello

Come iniziare al meglio il 2025 all’interno della casa del? Con una bella e roboante litigata, ovviamente. Una discussione pacata e costruttiva, si immagina. E si immagina molto male. Visto che fraPrestes eGatta sono volatie si èlafisica. Insomma, un gran bel modo per entrare nel nuovo anno con buonissimi propositi.: eliminato, nominati, le lacrime di Lorenzo e l’addio di Pamela Il comportamento diPrestes nei confronti di Zeudi Di Palma e di Lorenzo Spolverato ha dato aGatta la stura per dire apertamente quello che pensa della modella brasiliana. La quale, a propria volta, non si è risparmiata. “Fatti i cavoli tuoi. Mi dispiace per lui che deve stare con una finta come te” ha tuonatoriferendosi al rapporto frae Lorenzo.