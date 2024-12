Lanazione.it - La ricerca di una casa. Il Natale secondo Belluomini

Camaiore, 31 dicembre 2024 - La poesia del fondatore del Premio letterario Camaiore è al centro di un saggio organico di Marco Ciaurro dal titolo 'Vocazione e custodia del senso di verità. La poesia di Francesco' (ed. Il Convivio). Bisogna tornare su queste pagine. Mettere un filosofo accanto a un autodidatta rigoroso e, al contrario di come sono di solito di solito gli autodidatti, silenzioso, come Francesco(Viareggio, 10 luglio 1941 – Camaiore, 27 maggio 2017), marinaio, poeta e narratore, poteva essere un'operazione artificiosa, anche per il rischio di prestare acategorie non sue. Ma Ciaurro è riuscito nell'intento di dare una fisionomia a, la cui opera “si compone anche di romanzi, racconti e discorsi della e sulla poesia, ma molti di questi discorsi, purtroppo sembrano essere andati perduti”.