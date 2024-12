Ilrestodelcarlino.it - Il futuro della Fiera: "Sì a partner romagnoli, più Rimini che Cesena. Il 2025 è programmato"

"Non sono contrario a una collaborazione con altre realtà fieristiche comee, soprattutto,, con la quale c’è stato qualche abboccamento". Valerio Roccalbegni è il presidentedi Forlì, dalla cui compagine societaria uscirà uno dei soci principali, la Camera di CommercioRomagna. "Sono in attesa degli eventi – risponde il presidente –, da parte nostra abbiamo giàtutto il, anno nel quale avremo tante cose nuove in atto, a cominciare da unadi caratura internazionale. Sarà una novità, che annunceremo prossimamente, non soltanto per il nostro territorio". Roccalbegni, ex sindaco di Modigliana, si descrive come "un mero esecutore. Ho un ruolo e lavoro in base ad esso". Il suo incarico scadrà all’inizio del 2026. Per quanto riguarda le novità sulla composizione societaria, "non ne sapevo nulla, nessuno mi ha contattato.