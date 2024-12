Lanazione.it - Banco alimentare record. Raccolte tonnellate di cibo

Ultime battute dell’anno e anche la Colletta delstila il bilancio delle numerose attività improntate alla solidarietà e all’attenzione per quanti si trovano in situazioni di difficoltà. Un lavoro che può contare sulla straordinaria risposta dei valdarnesi che oltre a donare generi alimentari si impegnano in molti casi come volontari per sensibilizzare sull’importanza di un gesto di generosità i clienti di market e negozi della vallata. Secondo i dati riferiti da Andrea Antelli, referente per il Valdarno della Colletta, la partecipazione è stata sorprendente e ha prodotto con le"porta a porta" più di 2di viveri da distribuire a chi ha bisogno. Ottimi risultati poi sono arrivati dalle analoghe iniziative interne promosse dalle associazioni del comprensorio, mentre il coinvolgimento di 10 scuole, grazie all’impegno di tanti alunni e alunne nei vari plessi della valle, ha fatto riempire scatoloni per altre 2di beni a lunga conservazione.