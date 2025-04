Dazi la Ue sospende la risposta a Trump ma ora tratta con la Cina | aperto il tavolo con Pechino dialogo con gli Emirati arabi

Dazi nel cassetto. E a dirsi pronta, semmai, a seguire Donald Trump nel temporaneo dietrofront commerciale, che. Ilmessaggero.it - Dazi, la Ue sospende la risposta a Trump ma ora tratta con la Cina: aperto il tavolo con Pechino, dialogo con gli Emirati arabi Leggi su Ilmessaggero.it BRUXELLES Sono bastate poche ore per convincere l?Ue a riporre i suoi contro-nel cassetto. E a dirsi pronta, semmai, a seguire Donaldnel temporaneo dietrofront commerciale, che.

Trump, stop ai dazi per 90 giorni, Ue sospende le contromisure. Ma contro la Cina si arriva al 145% - l'ex presidente della Fed Janet Yellen: "I dazi una ferita autoinflitta". Dazi, Ue sospende per 90 giorni controtariffe. Tonfo Wall Street. Dazi Usa alla Cina in totale al 145%. Trump: «Tratteremo con la Ue come un unico blocco». Dazi, le ultime notizie in diretta | Wall Street chiude in forte calo. Trump: «Tratteremo con Ue, non con singoli Paesi». Giorgetti dimezza la crescita dell'Italia. DAZI: Ue sospende risposta a dazi Usa per 90 giorni - Von der Leyen. Dazi, dopo lo stop anche l'Europa sospende contromisure, Trump: "Tratteremo con Ue non con singoli Stati".

