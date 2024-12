Lettera43.it - Roma, disposta l’autopsia sul corpo della bambina di nove anni morta dopo un pranzo al ristorante

La procura diha deciso di riesumare ile procedere aldi Martina Fumiatti, ladiuna grave reazione allergica che si è manifestata durante unin un. La tragedia è avvenuta il 5 dicembre al“Fantasie di Napoli, situato nel centro commerciale Gran, nella periferia estcapitale. Martina, affetta da celiachia e allergia al frumento, aveva consumato un piatto di gnocchi garantiti come gluten free.I problemi accusatiile la corsa in ospedalePocoha iniziato a manifestare sintomi gravi come vomito, spasmi e difficoltà respiratorie. Trasportata al policlinico Casilino e successivamente al policlinico Gemelli, è stata dichiarata in morte cerebrale l’11 dicembre,diversi tentativi di rianimazione.