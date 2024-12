.com - Prato: blitz in campo nomadi per arrestare latitante accusato di furti

Leggi su .com

È finita con undei carabinieri in unla latitanza di un 29enne, pluripregiudicato, colpito da due misure di custodia cautelare in carcere della corte di appello di Ancona e del gip di Bologna ma che era evaso a ottobre dagli arresti domiciliari in una casa di Lido di Camaiore (Lucca). I carabinieri lo hanno arrestato la notte scorsa dopo aver cinturato undove si era nascosto ed esservi penetrati con undi due minuti per raggiungerlo ed evacuarlo in manetteL'articoloinperdiproviene da Firenze Post.