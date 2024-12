Pronosticipremium.com - FIGC, Gravina l’unico candidato: il 3 febbraio l’assemblea elettiva

Alla fine Gabrielesaràalla presidenza dellaper le elezioni previste il 3, stando a quanto riportato dall’Ansa. Nessun altro ha presentato la propria candidatura, nonostante le voci che avevano accostato il nome di Alessandro Del Piero a una possibile corsa. L’ex calciatore juventino, tuttavia, aveva subito chiarito di non essere mai stato contattato in merito, confermando che si trattava più di un’ipotesi mediatica che di un progetto concreto.Mancanza di alternative o compattezza?, presidente uscente, si ripresenta nonostante le critiche ricevute per gli insuccessi della Nazionale, dalla mancata qualificazione al Mondiale alla deludente partecipazione all’Europeo tedesco. Il fatto che nessuno abbia scelto di contrapporglisi può essere letto in modi diversi: da un lato potrebbe riflettere una mancanza di alternative politiche, dall’altro lascia intravedere una possibile maggiore compattezza nel movimento calcistico.