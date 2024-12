Ilrestodelcarlino.it - “Aiutatemi a sconfiggere il tumore, raccolta fondi social per le cure”: la sfida di un 17enne

Bologna, 29 dicembre 2024 – Il mondo deiusato dai giovani come piattaforma per incontri quotidiani, ma anche per esprimere sogni, diventa la piattaforma scelta da Ludovico, un diciassettenne bolognese, per lanciare unache gli permetta di affrontaresperimentali all’estero, nuovo atto di una battaglia contro un sarcoma che lo affligge da anni. “A dicembre 2021, a 14 anni, mi è stato diagnosticato un rabdomiosarcoma alveolare con sede nella cavità sinistra paranasale e parameningeo. Da tre anni sono in cura con trattamenti di chemio e radioterapia, unica terapia standard fino a oggi. È una forma di cancro piuttosto aggressiva, con recidive metastatiche che si stanno manifestando in zona toracica anche in corso di chemio e radio. La medicina convenzionale non è più in grado di controllare, da sola, il proliferare delle metastasi e occorre tentare di integrarla con la medicina sperimentale”.