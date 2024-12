Ilgiorno.it - Dagli spogliatoi alle tribune. Lavori in campo

L’anno nuovo porta una novità: la riqualificazione del centro sportivo “Stefano Borgonovo“. Il maxi intervento di restyling è già stato approvato dalla Giunta comunale, che ha stanziato 700mila euro per raggiungere l’obiettivo. Si tratta di un generale miglioramento funzionale degli spazi per soddisfare le esigenze di atleti,natori e genitori. Il centro sportivo ha visto dapprima il corposo investimento, circa 600mila euro, per il completo rifacimento della pista di atletica leggera. Poi la riqualificazione dell’impianto di illuminazione per la pista e per ila 11 in erba sintetica. Ora il terzo passo, di sicuro meno appariscente degli altri due, ma non meno importante anche dal punto di vista dell’efficientamento energetico. I nuovipermetteranno di adeguare la strutturanormative in materia di prevenzione incendi, Coni e norme tecniche impiantistiche per l’ottenimento dell’agibilità sportiva.