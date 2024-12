Tpi.it - Usa: università invitano gli studenti stranieri a tornare nei campus prima dell’insediamento di Trump

Alcunedegli Stati Uniti, da New York alla California, hanno invitato i propri iscritti di nazionalità straniera a rientrare neidel presidente eletto Donald, previsto il 20 gennaio prossimo, in vista della promessa di un nuovo “travel ban” che la nuova amministrazione della Casa bianca potrebbe approvare non appena entrata in carica, come avvenne all’inizio del primo mandato del magnate repubblicano.Durante la campagna elettorale, in un Paese che ospita oltre 1,1 milioni di giovaniiscritti presso i suoi college esoltanto nell’anno accademico 2023/24, l’ex presidente aveva promesso una stretta sull’immigrazione, estendendo il divieto di ingresso negli Usa imposto durante il suo primo mandato alle persone provenienti da Paesi a maggioranza musulmana e la revoca dei visti aglidi “radicali, antiamericani e antisemiti”.