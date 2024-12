Oasport.it - LIVE Conegliano-Talmassons 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: 9-6. Ampio turnover per le venete

10-7 Potentissimo il diagonale di Storck.10-6 Primo tempo vincente di Eckl. Allunga.9-6 Precisissimo il contrattacco di Haak. Arriva il primo timeout delle ospiti.8-6 Freeball trasformata agevolmente da Eckl.7-6 Lanier rimedia dopo una non perfetta ricezione.6-6 Ottima parallela trovata da Eze.6-5 Risponde Lanier, sempre con il block out.5-5 Mani out piazzato da Storck.5-4 Contrattacco in fast di Lubian per il primo vantaggio.4-4 Out il servizio di Eze.3-4 Scappa via il contrattacco di Haak.3-3 Pasticcio della ricezione delle friulane.2-3 Da seconda linea va a segno Haak.1-3 Attacco out di Lukasik.1-2 Non passa il primo tempo di Lubian.1-1 Primo punto delle padrone di casa siglato da Lukasik.0-1 Contrattacco vincente del nuovo acquisto Storck.