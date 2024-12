Ilveggente.it - Nottingham Forest-Tottenham, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la diciottesima giornata die si gioca giovedì alle 16:00: diretta tv,.L’altra grande sorpresa di questo girone d’andata, insieme al Bournemouth, è il. Quando mancano due giornate al giro di boa, i Reds sono addirittura quarti in classifica, in piena zona Champions: uno scenario inimmaginabile la scorsa estate, mentre i tifosi biancorossi si auguravano di raggiungere una salvezza tranquilla e senza troppi patemi.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itInvece i 31 punti conquistati in 17 giornate consentono agli uomini di Nuno Espirito Santo di sognare un pass per una competizione europea, traguardo non più così impossibile se ilcontinuerà ad andare a questa velocità.