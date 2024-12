Napoli emergenza freddo | riunione in Prefettura per i senza fissa dimora

Leggi su Ildenaro.it

Ieri mattina si è svolta inunatecnico-operativa sulle misure per le personein relazione all’. Alla, presieduta dal prefetto diMichele di Bari, hanno partecipato i rappresentanti dell’Assessorato alle Politiche sociali della Regione Campania, dell’Assessorato al Welfare del Comune di(collegato da remoto), delle forze dell’ordine, dell’Asl1 Centro, dell’Asl2 Nord, del 118, i delegati della Croce Rossa Italiana e dell’arcivescovo di, la Comunità delle Genti, l’Associazione “Be Humans – Rete Coordinamento di Strada”, il referente del progetto “Arca Onlus” e i referenti dei centri “La Tenda” e “La Palma”. Prosegue l’attuazione delle iniziative avviate nel corso delle precedenti riunioni, in particolare per quanto riguarda il reperimento di nuovi luoghi di accoglienza, soprattutto in questo periodo invernale nel quale si stanno registrando temperature particolarmente rigide.