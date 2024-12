Latuafonte.com - Via dall’incubo trama completa: come finisce, spiegazione finale

Viaè un film con Jennifer Lopez diretto da Michael Apted, del 2002. Lasegue Slim, una giovane cameriera che è convinta di aver trovato l’uomo perfetto, quando inizia a frequentare Mitch. Ma ecco che, con il trascorrere del tempo, capisce che in realtà l’uomo ha una doppia personalità. Slim tenta di fuggire, tanto che cambia anche identità, ma questo non basta a fermare la furia di Mitch.Via: riassuntoLeggi anche: The Six Triple Eightfilm eLadel film Viainizia con Slim, una cameriera che lavora in una tavola calda di Los Angeles, che conosce Mitch Hiller. I due iniziano una relazione e alla fine si sposano. Insieme hanno una figlia, Gracie, e vivono serenamente tutti insieme in una bellissima casa.