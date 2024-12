Sport.quotidiano.net - Campionati italiani. A Varese brillano Conti-Macii: arriva il secondo titolo nazionale nell’artistico

Leggi su Sport.quotidiano.net

In attesa dei vari test event di avvicinamento a Milano – Cortina, il ghiaccio lombardo si “scalda“.ha ospitato idi pattinaggio di figura. Nel weekend si sono concluse tutte le gare. Tra le donne, un po’ a sorpresa, vittoria della 17enne altoatesina, Anna Pezzetta, unica in grado di sovvertire la classifica dopo il programma corto. L’atleta, con 194.83 punti, precede Lara Naki Gutmann, con 180.92 e Marina Piredda terza con 169.88 punti, che si piazza davanti, per un paio di punti alla padrona di casa Ginevra Lavinia Negrello (Ghiaccio, 167.87). Tra le coppie di artistico, si confermano i lombardi Sarae Niccolòche centrano ilin carriera. Autori di una prestazione senza sbavature totalizzano ben 221.36 di score. Seconda, con 188.