Agi.it - Open Arms, il centrodestra festeggia. L'opposizione attacca sui migranti

AGI - Rossano Sasso, deputato della Lega, esce dall'Aula e, in Transatlantico, stringe il pugno in segno di vittoria, mentre in Aula c'è ancora chi applaude. Ore 19,45: i cellulari dei deputati al lavoro sugli ordini del giorno della legge di bilancio cominciano a trillare quasi in contemporanea. Le notifiche riportano i lanci d'agenzia: Matteo Salvini è stato assolto nel processoperché il fatto non sussiste. "Matteo Salvini ci ha insegnato, difendere i confini non è reato", improvvisa lo slogan Sasso. Una assistente del gruppo Lega lo abbraccia: "Sono felice come una bambina". La seduta dell'Aula viene sospesa, i deputati sciamano nel salone della Camera. I leghisti si riuniscono assieme al capogruppo Riccardo Molinari nel corridoio riservato ai fumatori. "Il coro che si è alzato in Aula appena appresa la notizia dell'assoluzione rende l'idea di quanto tutta la Lega sia felice in questo momento", si legge in una nota che Molinari firma assieme all'omologo del Senato, e nuovo segretario della Lega lombarda, Massimiliano Romeo.