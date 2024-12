Quotidiano.net - Trenitalia: 100 collegamenti giornalieri Milano-Roma e nuove destinazioni turistiche

Centoin alta velocità tra, connessioni sull’asse Nord-Sud, rilancio dei viaggi notturni dentro e fuori dai confini nazionali, capillarità delle, treni ad hoc per le località natalizie e. Sono alcuni degli elementi su cuipunta per la stagione invernale, forte di un 2024 in cui su Frecce, Intercity e Regionale sono stati trasportati mezzo miliardo di passeggeri. Partendo dalle Frecce, fiore all’occhiello dei treni veloci,– società guidata da Luigi Corradi – conta oltre 270, più di 130raggiunte e circa 130mila posti offerti al giorno. Per il Frecciarossa si arriva quest’inverno alla frequenza record di 100tra, di cui 9 con tempi di percorrenza inferiori alle 3 ore, e 50mila posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35mila trae Napoli.