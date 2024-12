Panorama.it - Le mani nel cuore

Quando morì, il 6 maggio del 2009 all’ospedale San Carlo di Nancy di Roma, Carlo Marcelletti, cardiochirurgo pediatrico di fama mondiale, non aveva ancora 65 anni: si suicidò ingerendo dosi massicce di digitale, un farmaco utilizzato proprio per gli interventi al. Esattamente un anno prima la Procura di Palermo lo aveva posto ai domiciliari per alcune vicende giudiziarie legate alla sua attività professionale all’ospedale Civico della città capoluogo, con le accuse di truffa aggravata ai danni dello Stato, peculato, concussione e quella, all’apparenza scioccante, di detenzione di materiale pedopornografico. Era morto prima che potesse difendersi da accuse tanto infamanti quanto al limite della credibilità. Anconetano di Moie, classe 1944, si era laureato in medicina e chirurgia e specializzato in cardiologia alla Cattolica di Roma e perfezionato in cardiochirurgia in Inghilterra e negli Stati Uniti dove si era successivamente specializzato in cardiochirurgia pediatrica prima alla Stanford University di Palo Alto, in California, e poi alla Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota, i due centri più prestigiosi al mondo.