Anticipazioni Uomini e Donne del 18 12 24 | clamorosi risvolti nel trono di Michele Longobardi!

Si è registrata oggi una nuova puntata di. Qui dì seguito le nostredi ciò che vedremo presto andare in onda su Canale 5:Dopo la puntata scandalo di ieri pomeriggio, oggi è arrivata la svolta neldi. Praticamente dopo la puntata è uscito con le sue corteggiatrici dietro le quinte e si sono parlati con la consapevolezza che oggi sarebbero arrivati ad una decisione. In puntata entrano e Maria dice che è in difficoltà perché se da una parte c’èche (dopo aver passato la nottata) è tornato in mattinata dicendo che voleva fare la sua scelta oggi in puntata, dall’altra tutta la redazione è furiosa. Praticamente si collegano telefonicamente con un’ex corteggiatrice, Alessandra (non si è capito chi di preciso) e ha raccontato che tramite un’’amica in comune aveva conosciutosui social e si sono sentiti fino al 7 Dicembre quando lui le ha detto “facciamola finita, fammi finire il percorso a”.