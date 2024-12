Sconfitta e penultimo posto in classifica | il club esonera l’allenatore

Leggi su Sportface.it

L’ultimain campionato e la situazione didrammatica sono state fatali per: è statoto.La definizione “non arrivare a mangiare il panettone” viene indicata nel caso di quei allenatori ai quali non viene data abbastanza fiducia e dei quali si prevede un esonero prima ancora del periodo di Natale.Arrivati a metà dicembre, a pochissimi giorni dalle festività natalizie, diversi allenatori in giro per l’Europa hanno già rinel cassetto il sogno di mangiare il panettone, salutando i propriparecchio tempo prima.In Serie A, ad esempio, prima Daniele De Rossi e poi Ivan Juric hanno visto saltare la propria panchina alla Roma. Nel Lecce e nel Genoa, invece, sono stati Luca Gotti e Alberto Gilardino a essere sostituiti a stagione in corso da Marco Giampaolo e Patrick Vieira.