Lanazione.it - Menichini gongola: "La miglior prestazione"

Leggi su Lanazione.it

Leonardopuò sorridere. Con questa vittoria il Pontedera chiude nel modoe il girone di andata: "L’atteggiamento è stato quello giusto, i giocatori hanno recepito gli errori di Rimini, dove abbiamo fatto una figura di m.. Se si vuol rimanere in questa categoria bisogna avere la forza, la concentrazione e la determinazione di saper leggere bene la gara. Siccome in settimana prepariamo bene ogni partita, facendo vedere qualità e difetti dell’avversario, penso che questa vittoria sia figlia delle brutta figura di Rimini. Ma quella gara ormai è alle spalle, venerdì ci attende un’altra sfida, che mette in palio tre punti pesantissimi. Il Legnago è stato capace di vincere a Pescara e questo ci deve servire come monito, quindi serve la mentalità giusta per andare in campo". Il tecnico si sofferma poi sui singoli: "Tutti sono stati bravi, le due punte (Italeng - nella foto - e Corona, ndr) in particolar modo.