Stasera mi fucileranno la fine di un uomo della Resistenza | inedito ritratto di Giorgio Paglia

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Giorgio Paglia è per antonomasia l’eroebergamasca: una figura complessa, sempre in grado di sfuggire ai cliché nonostante il grande spazio già dedicatogli dalla memoria pubblica.Catturato alla Malga Lunga, il partigiano di Alzano Lombardo venne fucilato il 21 novembre 1944 sul lato sinistro del cimitero di Costa Volpino dopo aver rifiutato la grazia a lui concessa in quanto figlio di un decorato medaglia d’oroguerra fascista in Etiopia.A distanza di ottant’anni dalla morte, Angelo Bendotti – storico e presidente dell’Isrec – pubblica “mi”. Un nuovo lavoro di ricerca storiografica per restituire l’intensa vivacitàbreve vita di Giorgio Paglia alla luce di una documentazione originale resa nota per la prima volta grazie alla disponibilità degli eredi, in particolare del nipote Guido.