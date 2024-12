Si sono baciati… Grande Fratello corpo a corpo in giardino tra i due concorrenti Divampa la passione fan impazziti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Scena romantica intra duedel. In un’atmosfera di leggerezza, Lorenzo Spolverato e Stefano Tediosi silasciati andare a un momento che ha scatenato la fantasia dei fan del programma. Tra ironia e frasi dolci, i due amici sicimentati in un breve ballo, già diventato virale sui social. Alcuni spettatori scrivono anche che ci sia stato un bacio, ma la regia avrebbe censurato il momento, alimentando ancora di più le speculazioni.Le ultime giornate nella casa delstate segnate da forti tensioni e litigi, ma nonostante l’aria pesante, iriescono comunque a ritagliarsi momenti di leggerezza e affetto. Uno di questi ha avuto come protagonisti Lorenzo e Stefano, due amici molto legati all’interno del reality.Leggi anche: “Ce l’ha a morte con lui”.