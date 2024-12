Sport.quotidiano.net - Fortitudo sfida Forlì al PalaDozza: derby senza tifosi ospiti e con molti infortunati

Laconta i disponibili e si prepara allain programma questa sera, alle 20.30 con. In uncarico e riboccante di tifo, quota 5mila superata, mala tifoseria ospite, ieri l’ordinanza pervenuta in società, il Prefetto di Bologna ha disposto per motivi di ordine pubblico, il divieto di trasferta per residenti nella provincia di-Cesena, laè attesa dal derbissimo con i romagnoli. In palio ci sono due punti che pesano tra unache deve lasciarsi alle spalle la sconfitta di sabato scorso a Piacenza e prova a ripartire nonostante una situazione di organico non ottimale e unache vuole provare ad avvicinare il treno delle seconde. Out Gherardo Sabatini fino ad aprile, indisponibile Marco Cusin, si proverà a recuperarlo per Brindisi, o in alternativa per Pesaro, alla listasi è aggiunto anche Leo Menalo operato mercoledì dopo la frattura della base della falange ungueale dell’indice della mano sinistra.