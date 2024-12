Zonawrestling.net - Kevin Owens critica Logan Paul: “Noi lavoriamo per WrestleMania, lui si limita a presentarsi”

ha ricevuto elogi unanimi sia dai fan che dai wrestler professionisti per le sue prestazioni come Superstar della WWE, nonostante non faccia parte di questo mondo da molto tempo. Tuttavia,non nutre alcuna simpatia pere lo hato perrsi a competere esclusivamente nei grandi eventi come.Parlando con Alex McCarthy del Daily Mail, aè stato chiesto della sua esperienza di lavoro con40. McCarthy ha osservato che condividere il ring cone Randy Orton in un evento così monumentale deve essere stato significativo per, sperando che abbia apprezzato l’importanza del momento.ha dichiarato di dubitare cheapprezzi pienamente la gravità dell’esperienza, spiegando chesembra non vivere nella realtà.