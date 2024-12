Ilfattoquotidiano.it - Ospedali più ‘stressati’ dei privati: i dati milanesi del 2022 fanno riflettere sulla tenuta del sistema

Ho letto con attenzione iriferibili aldi Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) sull’affollamento degli accessi nelle Unità di Emergenza Urgenza della città metropolitana di Milano: 983.315 pazienti, rispetto ai 1.145.423 del 2021. Una enormità seppur in lieve calo.Questi numeri sono anche dovuti al fatto che la distribuzione sul territorio è diseguale frapubblici e strutture private accreditate. Anche se il Decreto 70/2015 stabilisce che tutte le strutture con letti accreditati per acuti dovrebbero essere dotati di servizi di pronto soccorso (e classificate qualidi base, di I livello e II livello), si rileva che i posti letto totali per acuti sono 12.828, mentre quelli per acuti ma con servizi di E/U sono 11.625, ossia 1.203 in meno dedicati al settore.