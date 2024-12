Movieplayer.it - And Just Like That 3: Sarah Jessica Parker anticipa alcuni dettagli della prossima stagione

Leggi su Movieplayer.it

"grandi colpi di scena" e "nuovi personaggi" per la terzadi And, il sequel di Sex and the City. Mercoledì scorso, durante il Red Sea Film Festival in Arabia Saudita,ha parlatoterzadi And, il sequel di Sex and the City, esua recente nomina a membrogiuria del prestigioso Booker Prize. Riguardo alla sua partecipazione al Booker Prize, l'attrice ha spiegato che il suo amore per i libri è nato grazie a sua madre, che assicurava che i suoi otto figli uscissero sempre di casa con un libro. "I libri sono una porta d'accesso all'empatia, alla compassione, ad altri mondi, ad altre persone, a luoghi lontani, a .