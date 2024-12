Lanazione.it - Il soccorso alpino celebra i 70 anni

La stazione di Querceta dele Speleologico della Toscana invita tutta la popolazione a un eventotivo per festeggiare i 70di attività. L’evento si terrà sabato prossimo dalle 15 alle 18 nella piazzetta interna della struttura della Croce Bianca di Querceta. Sarà anche l’occasione per inaugurare ufficialmente la nuova sede operativa, situata nei locali della Croce Bianca, con cui esiste dauna consolidata e proficua collaborazione. Durante l’evento, i partecipanti potranno conoscere da vicino le attrezzature utilizzate per i soccorsi in ambiente montano e provare alcune delle tecniche adottate dai soccorritori. Tecnici e sanitari del corpo saranno a disposizione per spiegare il loro lavoro e rispondere alle curiosità del pubblico. Inoltre, sarà presente anche il nucleo delle unità cinofile regionali, che mostreranno le loro capacità operative in scenari di ricerca e