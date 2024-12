Lettera43.it - Erdogan, Putin, Ali Khamenei: chi vince e chi perde nel risiko siriano

Leggi su Lettera43.it

In meno di due settimane la Siria e il Medio Oriente hanno cambiato volto. Il regime di Assad è caduto, equilibri decennali sono saltati e una guerra lunga 13 anni è finita. Ora è tempo anche di bilanci. Chi ha vinto e chi ha perso (per ora) nell’intricato?Abu Muhammad Al Jolani, jihadista pragmatico Vincitore indiscusso è Abu Muhammad Al Jolani (vero nome Ahmad Husayn al-Shar?a). Il leader di Hayat Tahrir al Sham ha conquistato non solo Damasco, con tanto di passerella trionfale nella grande moschea degli Omayyadi, ma anche la stampa, come dimostra l’intervista rilasciata alla Cnn. Ufficialmente ancora ricercato dagli Stati Uniti che sulla sua testa hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari, Al Jolani, nome di guerra che ricorda le origini del padre nato nelle alture del Golan, ha un passato da jihadista.