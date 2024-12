Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter, 0-1 decide Zanchetta: 6/6 e primo posto in Youth League!

Leggi su Inter-news.it

L’Primavera chiude in bellezza la fase a gironi della UEFA, battendo il1-0 al termine di una partita dominata sul piano del gioco e delle occasioni. I nerazzurri conquistano anche ilnella fase campionato e da imbattuta. NEL SECONDO TEMPO – Un gol straordinario di Mattia, figlio dell’allenatore Andrea,la sfida e regala ai nerazzurri la sesta vittoria in altrettante gare. Un percorso perfetto che consente all’di approdare direttamente ai sedicesimi di finale, con il sorteggio previsto per il prossimo 20 dicembre. Anche nella ripresa, i giovani nerazzurri hanno mantenuto il controllo assoluto della gara. Sin dalminuto del secondo tempo, l’ha continuato a gestire il possesso palla con intelligenza e fluidità, trovando spazi nella metà campo del, sempre più in difficoltà a contenere le avanzate italiane.