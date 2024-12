Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo, a Ravenna è attivo il Centro Coordinamento Soccorsi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 dicembre 2012 - A seguito dell’di domenica scorsa, che prevedeva un quadrorologico che si è aggravato il giorno successivo registrando un innalzamento a livello arancione della soglia di criticità idrogeologica ed idraulica, da ieri presso la prefettura dida ieri il(C.C.S.), che ha monitorato costantemente l’evoluzione della situazione nel territorio provinciale, in collegamento con tutti i Centri Operativi Comunali (C.O.C.) attivati dai Comuni interessati dall’evento. Le maggiori criticità sono state registrate, dal punto di vista idrogeologico, nei territori di Brisighella e Casola Valsenio, dove si sono riattivate alcune frane che hanno portato alla chiusura di strade comunali e provinciali. Dal punto di vista idraulico, l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e i Consorzi hanno seguito attentamente i livelli idrometrici dei fiumi e dei canali in stretta collaborazione con le Autorità di Protezione Civile.