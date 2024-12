Linkiesta.it - Un brutto weekend per i nostri capitori del populismo

In attesa che le persone serie abbiano il tempo di ricostruire i fatti ed elaborare un’interpretazione convincente di quanto sta accadendo sui diversi teatri della guerra condotta da Vladimir Putin e dai suoi alleati contro l’occidente democratico e l’ordine liberale, dalla Siria alla Romania, passando ovviamente per l’Ucraina, si può trarre comunque qualche informazione utile, e molto diletto, dall’attento ascolto delle persone non serie.In attesa di capire cosa accadrà adesso in Siria, possiamo divertirci ad ascoltare le profezie di sventura deianalisti da talk show, quelli secondo cui fino a ieri bisognava riconoscere che in Siria Putin aveva già vinto e che ora ci spiegano che la sua sconfitta in Siria lo farà comunque vincere ancora di più in Ucraina (dove peraltro giurano che abbia già vinto da almeno tre anni).