Ilrestodelcarlino.it - La Lube chiude terza al giro di boa. In Coppa Italia la sfida è con Milano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In attesa delle gare del Mondiale per Club che scatta domani pomeriggio, laha appena concluso al terzo posto in classifica ilne di andata delle regular season di SuperLega. I biancorossi non hanno giocato, avendo anticipato il derby con la Yuasa Battery Grottazzolina, e ieri la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che era quarta e poteva teoricamente sorpassarli, è caduta – anche lei – sotto i colpi dell’armata Perugia. Al PalaBarton è finita 3-2 e così la Sir Susa Vim, già campione d’inverno, è andata aldi boa con 11 vittorie su 11 incontri! Perfetta. L’esito dellain Umbria ha dunque decretato i campioni d’di Perugia primi con 30 punti, seconda Trento a 27,laa 23 e quarti a pari merito Verona e Piacenza a 21, ma gli scaligeri hanno un miglior quoziente set.