Chiccheinformatiche.com - Facebook: “Avviso importante: Il tuo account pubblicitario è stato temporaneamente bloccato a causa del rilevamento di attività sospette”

Il messaggio che hai ricevuto da, che segnala il blocco temporaneo del tuodie richiede una verifica immediata per evitare la disattivazione permanente, presenta caratteristiche tipiche di un tentativo di phishing. I truffatori utilizzano spesso tattiche di urgenza e minacce di perdita di accesso per indurre le vittime a fornire informazioni personali o finanziarie.Il falso messaggio da, attenzione alla truffaEcco cosa dice la mail:Ciao,: Il tuodeldi. Questo problema potrebbe rappresentare un grave rischio per la sicurezza e la protezione delle tue informazioni.Se non completi immediatamente la verifica, il tuosarà disattivato in modo permanente, tutti i dati associati verranno eliminati definitivamente e non potranno essere recuperati.