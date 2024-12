Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: Bionaz e Giacomel ci provano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella, sulla distanza dei 15 km, in programma a, terza gara individuale della prima tappa di Coppa del Mondo-2025. Si conclude dopo la due giorni dedicata alle staffette e i cinque giorni di gare individuali, la prima tappa della Coppa del Mondo nella località finlandese che presenta uno scenario non proprio invernale al momento. Le prove a squadre disputatesi nei giorni scorsi sono state una sorta di prova generale in vista delle prime tre gare individuali, iniziate con la short individual vinta dal norvegese Stroemsheim e proseguite con la sprint che ha visto il trionfo di Emilien Jacquelin.Fari puntati come di consueto sulla corazzata norvegese, uscita con le ossa rotte dalla sprint e dunque desiderosa di riscatto, ed in particolare sui pretendenti alla Sfera di Cristallo Johannes Boe, Tarjei Boe, Johannes Dale-Skjevdal, Sturla Holm Laegreid e, ovviamente, su Endre Stroemsheim, che ha messo il primo sigillo della stagione martedì nella short individual, I norvegesi puntano a ripetere l’en plein sul podio di cinque giorni fa.