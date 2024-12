Metropolitanmagazine.it - Nosferatu è più forma che sostanza, nonostante sia grande cinema per gli occhi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

David Lynch racconta di non voler mai e poi mai spiegare uno dei suoi film perché ogni spettatore deve avere la libertà di leggerci quello che vuole. La sua idea originale non deve contaminare le interpretazioni del pubblico. In, al di là di unache conosciamo a memoria (è stato rappresentato 2 volte al: l’originale nel capolavoro impressionista del 22 da Murnau e un’altra nel 1979 di Herzog), quello che Robert Eggers fa è esattamente questo. Mette in scena il vampiro più famoso delcontaminandolo di domande senza accennare alle risposte.è pieno, pregno di temi, di sottotesti, di riferimenti a cui lo spettatore può dare una propria interpretazione, una propria e personale visione. Ma Eggers non si permette mai di allungarsi fino alle risposte.