Ilgiorno.it - Lombardia prima al Nord per reati ambientali: 37.794 casi dal 1997 al 2023

Leggi su Ilgiorno.it

spia che segnalano un problema di tenuta della legalità. Lo sono i, che creano ingenti danni a territorio, fauna, ambiente, ma anche alla salute delle persone. In, dalalsono stati 37.794 (4 al giorno) numero che pone la regione all’ottavo posto in Italia, mafra quelle del, secondo il quadro di Legambiente in ocone dei 30 anni della redazione del rapporto Ecomafia. Si tratta del 4,8% del totale dei, che hanno portato a 33.170 persone denunciate e a 10.853 sequestri. Laè laregione alpernella ‘filiera’ del cemento illegale, dalle cave abusive aiin materia di demanio, dall’abusivismo edilizio ai lavori negli appalti per opere pubbliche. Tra le province, nelci sono stati 83a Milano, 74 a Brescia, 60 a Mantova, 53 a Lecco, 42 a Como, 39 a Cremona, 37 a Bergamo, 35 a Varese, 27 a Pavia e Sondrio, 19 a Lodi e 11 a Monza.