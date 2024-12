Terzotemponapoli.com - Cammaroto sulle ultime di mercato in ‘Casa Napoli’

a NM: “Napoli, spunta l’idea Koulibaly! Simeone resta, Raspadori piace a quattro club, Flamengo e Arabia Sauditatracce di Juan Jesus,su Rafa Marin, Kiwior, Danilo, Zerbin, Folorunsho, Kvara e Osimhen”Emanuele, nella sua rubrica su NapoliMagazine.Com, scrivediriguardanti il Napoli. Queste le parole del giornalista esperto di calciosull’amara notte di Coppa Italia ed il secondo round della sfida alla LazioIl Napoli si lascia alle spalle l’amara notte di Coppa Italia e si rituffa in campionato con il secondo round della sfida alla Lazio, stavolta con i titolari in campo al “Maradona”. Antonio Conte non lo ammetterà mai ma ha scelto di puntare tutto sulla lotta Scudetto e adesso è inutile fare “processi” e perdersi in sterili polemiche su una squadra che è prima in Serie A.