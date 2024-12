Iodonna.it - Ma possiamo provare a migliorarne almeno il guardaroba. 20 idee regalo per lui ricche di stile

Coppie alla moda. Con l’inesorabile avvicinarsi del 25 dicembre si moltiplica la frenesia da doni natalizi. Tra chi parte in largo anticipo e chi si riduce sempre all’ultimo momento, rimangono ancora diversi punti da smarcare. Se i presenti per mamma, papà e amiche sono già pronti sotto l’albero, resta da affrontare uno scoglio difficile, ma in fondo divertente: i regali di Natale per lui. Giacca trapuntata: cinque outfit per abbinarla conX Che si tratti di fidanzati storici, frequentazioni recenti o amati mariti, i pensieri natalizi per il lui speciale non sono mai semplici.