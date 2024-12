Quotidiano.net - Truffe agli anziani, sgominata la banda di Caivano: 15 arresti. “Minori usati come trasfertisti”

Napoli, 3 dicembre 2024 -mandati in trasferta per truffare gli. Si spostavano in treno o a bordo dei Flixbus daverso il resto d’Italia, poi tornavano nel Napoletano con le corse piene di soldi e oggetti preziosi.ladi, un’organizzazione strutturata per truffare ed estorcere denaro e gioielli. Sono 15 le persone arrestate per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine, estorsioni eai danni di. Le indagini hanno definito l’organigramma della, con i ruoli assegnati a ciascuna pedina: dai centralisti - cioè coloro che si occupano di telefonareda truffare - ai procacciatori di vittime e i, che raggiungevano il luogo dove mettere a segno la truffa, in tutta Italia.