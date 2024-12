Panettone Furbo | impasto veloce sofficissimo e con solo 180 Kcal!

Leggi su Donnaup.it

di Natale180per porzioneIlè il dolce simbolo delle feste natalizie. Questa ricetta, semplice e, ti permette di preparare un’alternativa casalinga e altrettanto gustosa, con unsoffice e leggero.Con pochi ingredienti, facilmente reperibili nella tua dispensa, potrai realizzare un dessert che conquisterà tutti i commensali. Scopri come fare!Ingredienti per ilPer un dolce che si prepara in circa un’ora (15 minuti di preparazione e 45 minuti di cottura), ti occorreranno:70 g di olio di semi50 g di uvetta o gocce di cioccolato3 uova1 bustina di lievito in polvere per dolciBuccia grattugiata di arancia q.b.280 g di farina 00 (o senza glutine per chi è celiaco)90 g di dolcificante stevia (o 180 g di zucchero)80 ml di latte (anche senza lattosio o vegetale)1 fiala di aroma al rumPer decorare: lamelle di mandorle a piacere (o alternative come granella di nocciole, pasta di pistacchio, zucchero).