Le guerre dei Medici | intrighi potere e scontri di un’epoca rinascimentale

: dentro ledi una “mafia”Chiesa,, denaro e delitti: aspetti che spesso sfuggono agli storici ma che emergono dalle vicende della famiglia. Le loro lotte,e alleanze si protrassero per oltre un secolo, facendo eco alle attualitra famiglie criminali. Tra queste figure, Giovanni di Bicci de’si distinse per una strategia finanziaria e politica che gettò le basi della potenza della dinastia.Nato nel 1360 da Averardo de’, detto “il Bicci”, e Jacopa Spini, Giovanni rimase orfano del padre a soli tre anni. Averardo era un modesto prestatore, attivo in ambito agricolo e boschivo, ma senza grande rilievo economico. La vedova Jacopa, impossibilitata a sostenere il figlio da sola, lo affidò ai Vieri, un ramo della famigliagià affermato nel settore del credito e della gestione patrimoniale, con clienti anche al di fuori di Firenze.