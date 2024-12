Lettera43.it - Ktm ha debiti per 3 miliardi: stop alla produzione in Austria e più di 3 mila lavoratori a rischio

Leggi su Lettera43.it

Ktm è alle prese con una crisi senza precedenti. La casa motociclistica del gruppo Pierer Mobility ha un debito di 3e perdite stimate per il 2024 superiori ai 900 milioni di euro. Un quadro delicato che ha portato i vertici della società a una sorta di amministrazione controllata, gestita internamente, secondo quanto rivelato dGazzetta dello Sport. L’obiettivo è ridurre i costi e per questo è stata sospesa lain. Gli stabilimentici resteranno chiusi fino almeno fino a marzo 2025. Le motociclette saranno prodotte soltanto in India e Cina, con la collaborazione di Bajaj. A rischiare il posto di lavoro sono oltre 500 dipendenti già entro fine dicembre. In totale si parla di 3.600.Il logo Ktm (Getty Images).Pierer: «Una delle sfide più ardue della nostra storia»Ad oggi Ktm ha una sovrapdi mille moto al giorno.